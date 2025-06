Agora #3 Utopie écologiste Polyblosne Rennes 23 juillet 2025

Agora #3 Utopie écologiste Polyblosne Rennes Mercredi 23 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine

Accès libre, sans inscription

Balades et discussion autour de l’écologie et des futurs possibles.

RDV à 9h30 devant Polyblosne pour une balade dans le quartier en lien avec le projet [« Sauvage » de l’Agence sensible](https://www.agencesensible.com/realisations-sensible/sauvage).

En fin de matinée nous vos proposons de nous rendre à l’[écomusée de la Bintinais](https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/) pour un temps d’échanges et de discussions sur l’écologie et les futurs possibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-23T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-23T12:00:00.000+02:00

Polyblosne Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine