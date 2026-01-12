Agora Club Château des Places Arbanats
Agora Club Château des Places Arbanats vendredi 23 janvier 2026.
Agora Club
Château des Places 42 Avenue Maurice la Châtre Arbanats Gironde
Début : 2026-01-23
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-01-23 2026-03-20 2026-05-29 2026-07-03
Nouvelle Soirée Agora Club au Château des Places !
Comme toujours, vous pourrez savourer les vins de notre propriété dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Au programme à partir de 19h00
– des vins de la propriété,
– des planches gourmandes,
– une animation musicale et de la convivialité !
Réservez dès maintenant votre place ! .
Château des Places 42 Avenue Maurice la Châtre Arbanats 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 20 13 contact@vignobles-reynaud.fr
English : Agora Club
