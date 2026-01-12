Agora Club Château des Places Arbanats

Agora Club

Château des Places 42 Avenue Maurice la Châtre Arbanats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-01-23 2026-03-20 2026-05-29 2026-07-03

Nouvelle Soirée Agora Club au Château des Places !

Comme toujours, vous pourrez savourer les vins de notre propriété dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme à partir de 19h00

– des vins de la propriété,

– des planches gourmandes,

– une animation musicale et de la convivialité !

Réservez dès maintenant votre place ! .

Château des Places 42 Avenue Maurice la Châtre Arbanats 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 20 13 contact@vignobles-reynaud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Agora Club

