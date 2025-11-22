AGORA de la décroissance prospère III Académie du climat Paris

Face au délitement des engagements environnementaux aux États-Unis et de l’Union européenne, à l’explosion des inégalités et à la fin de la « mondialisation heureuse », comment remettre l’utilité sociale, la démocratie et la proximité au cœur des processus de production ?

Les premier.es intervenant.es validé.es : Aurélien Barrau, Youlie Yamamoto, Olivier Hamant, Arthur Keller, Sylvie Colas, Agnès Sinai, Gaspard Koenig, Alexis Cukier, François Marciano, Rania Daki, Céline Marty, Jean-Baptiste Fressoz, Clément Sénéchal et encore d’autres…

L’AGORA III c’est une journée en trois temps pour réinventer un modèle de production en nette rupture avec le capitalisme, qui permet à la fois de répondre aux aspirations sociales et à la préservation écologique.

Comment produire des contenus culturels permettant de décoloniser nos imaginaires dans un contexte capitaliste ?

Comment organiser une production soutenable, prônant la sobriété, tout en permettant l’émancipation des travailleur.ses ?

Enfin, comment concilier un “retour à la terre” en recréant les filières locales sans tomber dans un conservatisme réactionnaire, xénophobe et colonial ?

Pour celles et ceux qui souhaitent et peuvent nous soutenir, vous pouvez faire un don afin de nous aider à organiser cette belle journée. L’argent récolté nous permet de réunir tout.es ces intervernant.es, de capter et vous retranscrire cette belle journée sur nos réseaux ainsi qu’imprimer nos superbes affiches, ou encore de valoriser l’immense travail visuel fait par Elena Molinari.

Replacer l’utilité sociale, la démocratie et la proximité au coeur des processus de production

Le samedi 22 novembre 2025

de 10h00 à 19h00

gratuit

Cet évènement est gratuit, mais il coute un peu d’argent. Nous menons donc une campagne de financement pour soutenir l’organisation et les frais impondérables. L’équipe d’Alter Kapitae est 100% bénévole.

Pour nous soutenir financièrement c’est par ici : Collecte – Agora de la Décroissance Prospère III

Public jeunes et adultes.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

