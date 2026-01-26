AGORA DES SAVOIRS Montpellier

AGORA DES SAVOIRS

Cette série de rencontres publiques est animée par des scientifiques et experts, et abordent tous les champs de la recherche, de l’astronomie à la physique, en passant par l’archéologie, le droit, l’histoire, la santé, l’intelligence artificielle et bien d’autres.

Chaque saison débute le premier mercredi de novembre et s’achève fin avril ou début mai. Les conférences ont lieu le mercredi au centre Rabelais. Elles sont retransmises en direct et en différé sur la chaîne YouTube de l’Agora des Savoirs) et en direct et haute définition sur Divergence en DAB+ (radio numérique terrestre) ou sur l’application Divergence.

Au programme

04 février Une vie de mésange 50 ans d’enquête évolutive

18 février Quand la peinture fait la parure. L’art de la couleur sur les figurines en terre cuite de la Grèce Antique.

11 mars Passions publiques

25 mars Politique des zoonoses. Vivre avec les animaux au temps des virus pandémiques.

08 avril Réparer la Justice. Enquête sur les pratiques restauratives en France

15 avril Théories féministes

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous dans la limite des places disponibles. .

English :

This series of public meetings is hosted by scientists and experts, and covers all fields of research, from astronomy to physics, archaeology, law, history, health, artificial intelligence and many more.

