AGORA Loir et Bercé Montval-sur-Loir
AGORA Loir et Bercé Montval-sur-Loir mardi 17 février 2026.
AGORA Loir et Bercé
2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 17:30:00
fin : 2026-02-17 20:00:00
Date(s) :
2026-02-17
La P’tite Vadrouille vous emmène découvrir pleins de belles surprises… On ne vous en dit pas plus ! .
2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement AGORA Loir et Bercé Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-01-13 par CDT72