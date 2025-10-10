Agora Pole National Cirque Äkä Free voices of forest / Leïla Martial et le groupe NDIMA Boulazac Isle Manoire

Une rencontre inédite et créative

Entre la communauté autochtone AKA — dont l’univers musical est largement connu sous le nom de chants pygmées — et des artistes à l’imaginaire florissant et rompus à l’improvisation, réunis autour de l’incroyable vocaliste Leïla Martial.

ÄKÄ, Free voices of forest est une invitation au voyage entre la France et le Congo, sur le chemin des polyphonies de la forêt équatoriale, des percussions corporelles, du chant et de la transe. .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

Agora Pole National Cirque Äkä Free voices of forest / Leïla Martial et le groupe NDIMA

Agora Pole National Cirque Äkä Free voices of forest / Leïla Martial et le groupe NDIMA

