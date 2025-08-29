Agora Pôle National Cirque Aspirator / Compagnie Happés Mélissa Von Vépy Boulazac Isle Manoire

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Pièce métaphysique pour deux clowns-acrobates, un tas de poussière et un aspirateur dévorant :

Sur scène, deux personnages au cœur d’un nuage grisâtre, terrain de jeux et de surprises, perturbés par l’arrivée d’un aspirateur qui se fait de plus en plus vorace, menaçant de tout engloutir…

À travers ce jeu burlesque et sensible, cette histoire sans paroles aborde avec humour et délicatesse de grandes questions sur

l’enfance : le passage du temps, le cycle de la vie, la disparition inéluctable.

Une fable douce-amère à partager en famille, où l’émerveillement se teinte de réflexion, sans jamais perdre sa légèreté. .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

