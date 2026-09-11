Informations pratiques

Église-Neuve-de-Vergt

Agora Pôle National Cirque – C’est oui / Parti collectif – Louis Lubat

Église-Neuve-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19 21:30:00

Date(s) :

2026-11-19

C’est Oui est un carnaval théâtral, un tourbillon qui fait vaciller le réel.

Le fil rouge : un mariage où les époques se superposent, se croisent et se répondent.

Entre traditions et mémoires, une quête se déploie pour retrouver des espoirs enfouis et rouvrir de possibles futurs.

Qu’est ce qui fonde une communauté ?

Comment vivre ensemble, transformer l’héritage sans le renier ?

Comment agir sans quitter son territoire ?

Une expérience immersive où l’Histoire se vit au présent, et où les défaites d’hier deviennent autant de chemins ouverts vers l’avenir.

Scènes de Territoire(s) – Agora PNC, Grand Périgueux, Eglise Neuve de Vergt

Avec le soutien de l’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord .

Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque – C’est oui / Parti collectif – Louis Lubat

L’événement Agora Pôle National Cirque – C’est oui / Parti collectif – Louis Lubat Église-Neuve-de-Vergt a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux