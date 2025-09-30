Agora Pôle National Cirque Et le coeur ne s’est pas arrêté / Collectif Kahraba et l’Entreprise cie François Cervantes Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Et le coeur ne s’est pas arrêté / Collectif Kahraba et l’Entreprise cie François Cervantes Boulazac Isle Manoire mardi 30 septembre 2025.

Agora Pôle National Cirque Et le coeur ne s’est pas arrêté / Collectif Kahraba et l’Entreprise cie François Cervantes

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Pour cette création, le collectif libanais Kahraba confie l’écriture et la mise en scène au dramaturge François Cervantes.

Un acte fondamental et politique : le choix de s’en remettre à un autre pour se révéler à soi-même, avec la distance nécessaire pour poser un regard sur le monde.

Deux êtres vivent chez Tamara dans une maison très ancienne. La guerre n’est pas loin.

Ils tentent de vivre ensemble dans une indispensable et impossible coexistence.

Au cœur du chaos et de la réalité du Proche-Orient, trois artistes dessinent une cartographie de nos mondes intérieurs dans un langage brûlant de poésie. .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

English :

German : Agora Pôle National Cirque Et le coeur ne s’est pas arrêté / Collectif Kahraba et l’Entreprise cie François Cervantes

Italiano :

Espanol : Agora Pôle National Cirque Et le coeur ne s’est pas arrêté / Collectif Kahraba et l’Entreprise cie François Cervantes

L’événement Agora Pôle National Cirque Et le coeur ne s’est pas arrêté / Collectif Kahraba et l’Entreprise cie François Cervantes Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux