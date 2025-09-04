Agora Pôle National Cirque I’m deranged / Compagnie Grosse Théâtre Mina Kavani Sorges et Ligueux en Périgord

Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

2026-04-28

Mina Kavani, actrice iranienne contrainte à l’exil pour avoir rêvé d’un art affranchi des chaînes de la dictature et de la censure, livre sur scène le récit poignant de son enfance sous le régime répressif de la République Islamique jusqu’à son arrivée en France.

Le spectacle explore la fracture profonde de l’identité, tiraillée entre deux mondes.

Elle se confronte à la douleur du déracinement, à la nostalgie d’une terre perdue et à ses luttes intérieures et politiques.

I’m deranged est une ode à la résilience, un hymne à la liberté, qui affirme la puissance de la résistance en plaçant l’art comme acte de rébellion face à l’oppression.

Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Ligueux

En partenariat avec l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord .

Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

