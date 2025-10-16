Agora Pôle National Cirque In Difference / Jef Everaert et Marica Marinoni Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque In Difference / Jef Everaert et Marica Marinoni

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Jef et Marica se retrouvent contraints dans leur différence, leur façon de penser et de voir le monde.

Leur binôme semble ne pas pouvoir trouver de point de rencontre. Trop différents pour s’aligner, trop liés pour s’ignorer.

Au centre de ce duo, une roue de fer, à la fois ligne de fracture et point de rencontre. Elle est le lieu d’échange, de transformation. À travers elle, ils apprennent à communiquer, tombent ensemble, se relèvent pour recommencer.

Un jeu de la singularité, entre confrontation et complicité.

Une connexion nourrie de la différence.

Un espace d’exploration commun physique et émotionnel où règne une dynamique entre chute et équilibre.

Spectacle suivi d’un DJ set dans le hall d’Agora .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

