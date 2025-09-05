Agora Pôle National Cirque IN/EX / Ensemble UN Boulazac Isle Manoire

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Début : 2025-09-05

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

On met le couvert, on dresse la grande tablée, on vous offre un verre, apportez votre panier.

L’ouverture de saison d’Agora s’élance sur une invitation au voyage, à la rencontre, à l’imaginaire. Au fil d’une déambulation musicale, laissez-vous porter par une aventure sensible qui murmure nos façons d’habiter le monde.

Le UN, grand ensemble de 28 improvisateurs, poursuit sa quête de formes spontanées, de cartographies poétiques et de récits sensibles.

À travers une improvisation in situ, il donne naissance à une géographie de plateau, à la fois sonore et visuelle, inspirée des lieux traversés.

Un moment suspendu, à vivre ensemble, pour lancer la saison à l’image de notre démarche : mouvante, libre et profondément vivante. .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

