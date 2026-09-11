Agora Pôle National Cirque – Juste un petit bout / Les Bienlunés Boulazac Isle Manoire
mercredi 24 mars 2027 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque – Juste un petit bout / Les Bienlunés
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-24 17:30:00
fin : 2027-03-24 18:30:00
Date(s) :
2027-03-24
Quelque chose se prépare… Pipoune et Henri installent un goûter pas comme les autres.
Entre gestes minutieux, jeux corporels et rituels euphoriques, l’attente grandit autour d’une irrésistible
pièce montée.
Mais lorsque l’un s’absente, l’autre se retrouve seul face à la tentation.
À travers le langage du clown, ce duo tendre et malicieux explore les émotions de l’enfance : le désir, la frustration, l’impatience, la colère, le rire et l’inépuisable force de l’imagination.
Un spectacle drôle et gourmand, où petits et grands se reconnaissent dans cette expérience universelle : attendre quand
on voudrait déjà tout dévorer.
Goûter avant spectacle (inclus dans le prix du billet) .
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
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English : Agora Pôle National Cirque – Juste un petit bout / Les Bienlunés
L’événement Agora Pôle National Cirque – Juste un petit bout / Les Bienlunés Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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