Agora Pôle National Cirque La Coulée / Compagnie La Friche Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque La Coulée / Compagnie La Friche Boulazac Isle Manoire jeudi 26 mars 2026.

Agora Pôle National Cirque La Coulée / Compagnie La Friche

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Entre manipulation d’objets et arts plastiques, ce solo défend une création artisanale où l’univers se construit à la main, dans un espace en perpétuelle mutation.

Loin des éléments traditionnels du jonglage, Julien Ladenburger invente un langage mouvant où l’objet résiste, se transforme, glisse d’un état solide à un état liquide.

Il compose un paysage en métamorphose, une matière vivante en évolution.

Le spectacle devient un dialogue avec l’imprévisible, une tentative de capter l’instant avant qu’il ne s’efface.

Un cirque du fragile, du mouvement continu. Une poésie de l’impermanence… .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

