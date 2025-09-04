Agora Pôle National Cirque Le poète de Friville-Escarbotin-Belloy / Compagnie Au pas du boeuf Sylvain Roux Val de Louyre et Caudeau

Agora Pôle National Cirque Le poète de Friville-Escarbotin-Belloy / Compagnie Au pas du boeuf Sylvain Roux Val de Louyre et Caudeau vendredi 6 février 2026.

Agora Pôle National Cirque Le poète de Friville-Escarbotin-Belloy / Compagnie Au pas du boeuf Sylvain Roux

Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Clown, poète, comédien, metteur en scène, co-fondateur et directeur du Prato à Lille, Gilles Defacque s’est éteint le 27 décembre 2024.

Il laisse un univers peuplé d’absurde tendre, de lucidité joyeuse et d’humanité désarmante.

Sylvain Roux lui rend hommage à travers un portrait vibrant nourri d’images filmées par Arnaud Chéron et Souleymane Bachir.

Entre fantaisie, légèreté grave et poésie du quotidien, Gilles Defacque y apparaît plus vivant que jamais.

Une célébration musicale signée Émile Rameau et Sylvain Roux : celle d’un artiste inclassable.

Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Cendrieux .

Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

