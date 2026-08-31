Agora Pôle National Cirque Le Vertige de l’Envers / L’Envolée Cirque Boulazac Isle Manoire
mercredi 16 décembre 2026 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque Le Vertige de l’Envers / L’Envolée Cirque
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 17:30:00
fin : 2026-12-16 18:00:00
Date(s) :
2026-12-16
Destination du jeune public, Le vertige de l’envers brouille nos repères dans un jeu d’illusions, de cirque et de métamorphoses.
Dans un univers ludique, la gravité s’inverse, le temps se dérègle et les objets se déforment jusqu’à échapper à toute logique.
Acrobatie aérienne, magie nouvelle et jonglerie optique bousculent les sens.
Une expérience visuelle fascinante qui invite à changer de perspective pour regarder le monde autrement !
Goûter avant spectacle (inclus dans le prix du billet) .
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
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English : Agora Pôle National Cirque Le Vertige de l’Envers / L’Envolée Cirque
L’événement Agora Pôle National Cirque Le Vertige de l’Envers / L’Envolée Cirque Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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