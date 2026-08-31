Informations pratiques

Bassillac et Auberoche

Agora Pôle National Cirque L’Envol de la Fourmi / Cie Au fil du vent Johanna Gallard

Bassillac et Auberoche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28 17:30:00

fin : 2027-04-28 18:30:00

Date(s) :

2027-04-28

Fourmi, clown sensible et maladroite, ne rêve que d’une chose prendre son envol.

Aux côtés de ses étonnantes complices à plumes, elle multiplie les expériences et les tentatives naïves pour trouver un équilibre fragile entre la terre et le ciel.

Entre théâtre burlesque et funambulisme pour artistes poules, ce spectacle jeune public exalte la somptuosité du vivant, la curiosité, l’altérité et la liberté d’être soi.

Une aventure du défi pleine d’humour, où ces gallinacés nous invitent à regarder notre propre humanité avec légèreté.

Goûter avant spectacle (inclus dans le prix du billet) .

Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque L’Envol de la Fourmi / Cie Au fil du vent Johanna Gallard

L’événement Agora Pôle National Cirque L’Envol de la Fourmi / Cie Au fil du vent Johanna Gallard Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux