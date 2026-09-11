Informations pratiques

Bourrou

Agora Pôle National Cirque – Les Cop(i)nes

Route de Chez Amédée Bourrou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:00:00

fin : 2027-04-01 21:30:00

Date(s) :

2027-04-01

Oreilles chastes, s’abstenir…

Avec audace et humour, ce trio de femmes revisite le répertoire des chansons paillardes.

À travers réécritures, arrangements et créations originales, elles dépoussièrent ce patrimoine populaire pour l’inscrire sans honte aucune dans une modernité pleinement assumée.

Portées par la puissance de leurs voix polyphoniques a cappella, elles éclairent des réflexions contemporaines telles que les nouvelles masculinités, les injonctions sociales, le désir ou encore les sexualités.

Avec une bonne dose d’impertinence et de virtuosité vocale, elles font de l’outrance une matière résolument engagée.

Un concert décomplexé, insolent et généreux, où les harmonies savoureuses se mêlent aux éclats de rire. .

Route de Chez Amédée Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque – Les Cop(i)nes

L’événement Agora Pôle National Cirque – Les Cop(i)nes Bourrou a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux