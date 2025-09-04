Agora Pôle National Cirque Les Zéboulis / Collectif a.a.O Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Les Zéboulis / Collectif a.a.O

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Dans un espace calme, tout semble endormi.

Au rythme des gestes des danseurs, les formes s’animent, les objets s’éveillent et le paysage prend vie.

Les enfants observent, ressentent, traversent des terrains de jeu stimulants.

Pensée comme une première rencontre avec la danse, la musique et le design, cette installation immersive invite à une exploration sensorielle en douceur.

Carole Vergne et Hugo Dayot, avec la designer Stéphanie Marin, créent un dispositif poétique et adapté à la petite enfance : un écrin enveloppant propice aux premiers élans du corps et aux émotions dansées.

Un éveil aux arts, entre mouvement, son et matière.

