Agora Pôle National Cirque Ma chérie / Compagnie Translation Marie NDiaye Val de Louyre et Caudeau

Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Un homme s’adresse à la femme qui l’a quitté.

Il plaide, se justifie, sans comprendre la rupture d’une vie qu’il croyait exemplaire.

Elle, en quelques mots, lui répond : elle s’est délivrée.

Dans cette lecture incarnée, Marie NDiaye prête sa voix, accompagnée par la pianiste Christine Wodrascka dont la musique organique et improvisée donne chair aux émotions.

Un chœur de voix féminines, mêlant poésie et engagement, amplifie ce dialogue à fleur de peau.

Cette création interroge l’emprise, la violence sourde et la nécessité de s’en libérer.

Une expérience scénique, entre oralité, récit commun et composition sonore.

Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Cendrieux

Avec le soutien de l’OARA

En partenariat avec l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord .

Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

