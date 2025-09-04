Agora Pôle National Cirque Ma république et moi / Compagnie IWA Issam Rachyq Ahrad Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Ma république et moi / Compagnie IWA Issam Rachyq Ahrad Boulazac Isle Manoire jeudi 12 mars 2026.

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Issam, adulte, remonte le fil des souvenirs partagés avec sa mère et interroge ses incompréhensions d’enfant.

Issam nous invite chez eux. Le thé et les gâteaux sont prêts.

Il se raconte, seul en scène : sa vie de comédien, son amour de Molière, le foot, son attachement pour la France et le Maroc, sa binationalité.

Sa mère est cuisinière dans un hôpital et paie ses impôts. Elle a tout donné à ses enfants et ne réclame rien à personne. Mais d’autres la jugent, veulent lui dicter sa façon de vivre et personne ne lui demande son avis.

Mais pour une fois, elle va parler.

Avec le soutien de l’OARA

En partenariat avec l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

