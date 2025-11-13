Agora Pôle National Cirque Masculin.es / Compagnie l’MRG’ée Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Masculin.es / Compagnie l’MRG’ée

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13 2025-11-14

Masculin.es explore avec force et sensibilité les multiples visages du masculin.

Héritages culturels, injonctions sociales et contradictions tissent une toile où les corps en mouvement dévoilent des identités en mutation et des récits intimes qui s’entrelacent.

Entre théâtre et arts du cirque, cette création fait du mouvement, de l’équilibre et de la physicalité des langages à part entière.

La scène devient un espace où les normes vacillent, où l’expérience sensible ouvre la voie à de nouveaux récits.

Se dessine une cartographie des entre — entre un corps et ce qu’il contient — qui invite à poser un regard pluriel.

Dans le cadre de La Nuit du Cirque, un événement international organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du ministère de la Culture .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

German : Agora Pôle National Cirque Masculin.es / Compagnie l'MRG'ée

Espanol : Agora Pôle National Cirque Masculin.es / Compagnie l'MRG'ée

