Agora Pôle National Cirque Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie / Jérôme Rouger La Martingale Église-Neuve-de-Vergt

Salle polyvalente Église-Neuve-de-Vergt Dordogne

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ?

Le professeur Rouger, directeur de l’École d’agriculture ambulante, tente d’éclaircir cette énigme au cours d’une conférence aussi sérieuse qu’absurde.

Entre vérités scientifiques, théories farfelues et réflexions métaphysiques, cette fausse conférence navigue avec jubilation entre savoir rigoureux et fantaisie décalée.

Maître dans l’art du détournement, Jérôme Rouger livre une performance réjouissante, pleine d’humour et d’autodérision, qui nous invite à réfléchir autrement sur notre propre humanité. .

Salle polyvalente Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

German : Agora Pôle National Cirque Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie / Jérôme Rouger La Martingale

Espanol : Agora Pôle National Cirque Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie / Jérôme Rouger La Martingale

