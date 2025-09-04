Agora Pôle National Cirque Quand les feuilles tombent / Compagnie Avis de tempête Boulazac Isle Manoire

Conçu pour le jeune public, ce spectacle explore avec douceur les liens entre corps, enfance, vieillesse et transmission.

Il y a la jeunesse qui débute, les premiers pas, les gestes maladroits, les mots balbutiés. Il y a la vieillesse qui s’installe, les corps qui ploient, les gestes qui ralentissent. D’un bout à l’autre de la vie, les êtres se répondent, dialoguent, se reflètent.

Entre cirque et danse, ce conte visuel initiatique fait jaillir une traversée poétique du cycle du vivant.

La jeunesse en miroir de nos aînés, unis par une humanité et une mémoire partagée. Une ode délicate aux transmissions silencieuses, à la beauté des métamorphoses, à cette boucle infinie qui fait de nous des êtres profondément reliés. Une rencontre entre les âges à vivre en famille !

Avec le soutien de l’OARA .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

