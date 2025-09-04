Agora Pôle national Cirque (sans noms) [création] / Cirque sans noms Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle national Cirque (sans noms) [création] / Cirque sans noms

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16

(sans noms) : un cirque d’antan sous chapiteau, à l’esprit forain.

Un univers cinématographique muet mais non silencieux.

Un monde magique, intemporel, mouvant, déséquilibrant, empreint de poésie et de simplicité brute.

Avec son bonimenteur, un clown.

Avec sa femme à barbe, sans barbe.

Avec la bête de foire. Avec son musicien aux quatre bras et aux mille notes !

Un cirque en marge, qui nous plonge dans l’image de l’autre. La différence. La norme. Les aprioris. Les apparences.

Cette création interroge notre humanité, nos peurs et notre curiosité.

Avec le soutien de l’OARA .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

