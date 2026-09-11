Agora Pôle National Cirque – SEUIL [création] / Compagnie Inéluctable – Marius Fouilland & Aimé Rauzier Boulazac Isle Manoire
vendredi 9 octobre 2026 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque – SEUIL [création] / Compagnie Inéluctable – Marius Fouilland & Aimé Rauzier
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:00:00
Date(s) :
2026-10-09
SEUIL explore cet espace fragile où l’inerte et le vivant dialoguent et où l’absence résonne dans les corps.
Entre virtuosité acrobatique et dansée, le duo tisse un langage poétique du deuil.
Portés, déséquilibres et suspensions deviennent autant de façons de s’abandonner, de se soutenir et de se relever.
Une célébration du souvenir des êtres qui ne sont plus mais continuent de nous accompagner, une traversée poétique où
chaque mouvement cherche à invoquer une présence. .
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
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English : Agora Pôle National Cirque – SEUIL [création] / Compagnie Inéluctable – Marius Fouilland & Aimé Rauzier
L’événement Agora Pôle National Cirque – SEUIL [création] / Compagnie Inéluctable – Marius Fouilland & Aimé Rauzier Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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