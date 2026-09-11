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AGENDA · Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque – SEUIL [création] / Compagnie Inéluctable – Marius Fouilland & Aimé Rauzier Boulazac Isle Manoire

vendredi 9 octobre 2026 · Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque – SEUIL [création] / Compagnie Inéluctable – Marius Fouilland & Aimé Rauzier Boulazac Isle Manoire

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Avenue de l'Agora
Ville
24750 Boulazac Isle Manoire
Département
Dordogne
Tarif

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque – SEUIL [création] / Compagnie Inéluctable – Marius Fouilland & Aimé Rauzier

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:00:00

Date(s) :
2026-10-09

SEUIL explore cet espace fragile où l’inerte et le vivant dialoguent et où l’absence résonne dans les corps.
Entre virtuosité acrobatique et dansée, le duo tisse un langage poétique du deuil.
Portés, déséquilibres et suspensions deviennent autant de façons de s’abandonner, de se soutenir et de se relever.
Une célébration du souvenir des êtres qui ne sont plus mais continuent de nous accompagner, une traversée poétique où
chaque mouvement cherche à invoquer une présence.   .

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65 

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English : Agora Pôle National Cirque – SEUIL [création] / Compagnie Inéluctable – Marius Fouilland & Aimé Rauzier

L’événement Agora Pôle National Cirque – SEUIL [création] / Compagnie Inéluctable – Marius Fouilland & Aimé Rauzier Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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