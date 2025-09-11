Agora Pôle National Cirque Stand-up / Zirlib Mohamed El Khatib Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Stand-up / Zirlib Mohamed El Khatib

Boulazac Isle Manoire Dordogne

2026-02-26

2026-02-26

2026-02-26

En se frottant aux codes du théâtre, le stand-up s’affirme comme un art à part entière.

Écrin d’une liberté sans filtre dans un espace à la fois cathartique et fédérateur.

Souvent cantonné au one (wo)man show, il repose pourtant sur une écriture précise et une mise en scène volontairement minimaliste.

Dans cette forme épurée, huit interprètes habitent le plateau, lui donnent chair et voix.

Sous le regard de Mohamed El Khatib, chacun dévoile son univers singulier avant de composer une fresque collective. Une partition chorale qui retrace l’histoire du stand-up, ses origines et son habileté mordante à prendre le pouls de la société. .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

