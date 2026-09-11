Agora Pôle National Cirque – The Little Prince : Practice of departure [avant premières] / Bashar Murkus & Wajdi Khalid Boulazac Isle Manoire
jeudi 11 février 2027 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque – The Little Prince : Practice of departure [avant premières] / Bashar Murkus & Wajdi Khalid
Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:00:00
fin : 2027-02-12 21:00:00
Date(s) :
2027-02-11 2027-02-12
Bashar Murkus créé ici un solo – physique, visuel, radical – inspiré du Petit Prince, avec l’artiste de cirque palestinien Wajdi Khalid, reconstruisant l’histoire à travers le corps d’un jeune homme évoluant dans une réalité circonscrite et contrainte par des points de contrôle et des barrières militaires.
Dans les mouvements se révèle alors une nouvelle langue : le corps d’un jeune homme palestinien portant sa propre modernité — une
présence symbolique, presque mythique, qui ne cherche pas le passé, mais pulse ici et maintenant, dans cet équilibre fragile entre
force et vulnérabilité, entre chute et élévation, entre le désir de se libérer et la volonté de perdurer.
Spectacle lauréat Processus Cirque 2026 .
Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
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English : Agora Pôle National Cirque – The Little Prince : Practice of departure [avant premières] / Bashar Murkus & Wajdi Khalid
L’événement Agora Pôle National Cirque – The Little Prince : Practice of departure [avant premières] / Bashar Murkus & Wajdi Khalid Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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