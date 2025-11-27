Agora Pôle National Cirque Time to tell / Martin Palisse et David Gauchard Nantheuil

Agora Pôle National Cirque Time to tell / Martin Palisse et David Gauchard

Chemin les Grésilles Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Dans ce solo de jonglage, le circassien Martin Palisse partage un témoignage poignant sur sa maladie : la mucoviscidose.

De celle qui asphyxie, qui façonne le quotidien, les relations, les choix.

À travers un portrait intime et puissant, il convoque virtuosité, poésie et technique.

Le metteur en scène David Gauchard recueille sa parole brute pour la mettre en dialogue avec un jonglage radical, physique et vital.

Un combat s’incarne sur scène — entre génétique, héritage et destinée — où la parole et le mouvement s’affrontent, s’accordent, et s’élèvent.

Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Nantheuil

En partenariat avec l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord

Réservations auprès du Nantholia 05.53.55.27.00 .

Chemin les Grésilles Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 27 00

