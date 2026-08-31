Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Tout va hyper bien / Collectif Malunés

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29

Sous leur grand chapiteau, le collectif Malunés invente un espace unique de rencontre, de rêve et de fête.

Entre cabaret circassien participatif et expérience interactive, artistes et spectateurs sont invités à partager un moment où l’imaginaire et la spontanéité circulent librement.

Une parenthèse généreuse et pétillante portée par l’énergie du collectif et le plaisir d’être réunis.

Une bulle de liberté comme un retour à l’essentiel !

Avec le soutien de l’OARA Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ONDA Office National de Diffusion Artistique .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Agora Pôle National Cirque Tout va hyper bien / Collectif Malunés

L’événement Agora Pôle National Cirque Tout va hyper bien / Collectif Malunés Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux