Agora Pôle National Cirque Tout va hyper bien / Collectif Malunés Boulazac Isle Manoire
vendredi 27 novembre 2026 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque Tout va hyper bien / Collectif Malunés
Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-28 22:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29
Sous leur grand chapiteau, le collectif Malunés invente un espace unique de rencontre, de rêve et de fête.
Entre cabaret circassien participatif et expérience interactive, artistes et spectateurs sont invités à partager un moment où l’imaginaire et la spontanéité circulent librement.
Une parenthèse généreuse et pétillante portée par l’énergie du collectif et le plaisir d’être réunis.
Une bulle de liberté comme un retour à l’essentiel !
Avec le soutien de l’OARA Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ONDA Office National de Diffusion Artistique .
Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Agora Pôle National Cirque Tout va hyper bien / Collectif Malunés
L’événement Agora Pôle National Cirque Tout va hyper bien / Collectif Malunés Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Boulazac Isle Manoire (Dordogne)
- Journées du Patrimoine graffeur Crazy One Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Visite du site ferroviaire de Niversac, Site ferroviaire de Niversac, Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Sainte-Marie de Chignac, Église Notre-Dame de l’Assomption, Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine visite du site de Niversac Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Visite commentée du site ferroviaire de Niversac, Site ferroviaire de Niversac, Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026