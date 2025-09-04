Agora Pôle National Cirque Un troubadour en Orient / Compagnie Au pas du boeuf Sylvain Roux Bourrou

Lieu-dit Le Bourg Bourrou Dordogne

Le flûtiste Sylvain Roux s’associe au joueur de oud syrien Hareth Mhedi pour une aventure musicale singulière.

Ensemble, ils font dialoguer deux traditions millénaires dans un voyage inspiré par les échos du passé.

À partir de textes de troubadours, ils proposent une relecture libre et vivante, loin de toute reconstitution figée ou nostalgique.

Portés par la poésie des mots, la richesse des mélodies et l’esprit d’improvisation, ils renouent avec l’élan créatif de ces artistes d’hier, source d’inspiration continuelle.

Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Bourrou

En partenariat avec le festival Ôrizons .

Lieu-dit Le Bourg Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

