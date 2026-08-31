Informations pratiques

Champcevinel

Agora Pôle National Cirque Variation Iranienne / Agence de Géographie Affective

Champcevinel Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10 21:00:00

Date(s) :

2026-12-10

Variation iranienne suit les pas d’un conteur dans un Iran à la fois réel et imaginaire.

Les légendes persanes du Livre des Rois, les souvenirs de voyage et la poésie de Hafez s’entremêlent dans une épopée à la croisée de la fiction et du documentaire.

Entre censure et ferveur, le spectacle esquisse le portrait sensible d’un pays traversé de paradoxes.

Accompagné par la création sonore en direct de Léo Ceelee, Olivier Villanove compose un récit où le mythe éclaire le réel et où la parole poétique demeure un espace de liberté et de résistance.

Scène de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Champcevinel .

Champcevinel 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque Variation Iranienne / Agence de Géographie Affective

L’événement Agora Pôle National Cirque Variation Iranienne / Agence de Géographie Affective Champcevinel a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux