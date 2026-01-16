Agora stoïcienne Théâtre de la Concorde Paris
Agora stoïcienne Théâtre de la Concorde Paris samedi 28 février 2026.
Éclairée par les apports des grandes figures stoïciennes, cette agora contemporaine, ouverte, participative, a pour but de rassembler, de relier, pour mieux repenser ensemble nos engagements citoyens. Individuellement, collectivement, joyeusement.
L’objectif de ce cycle de conférences est de vous permettre, au fil des sessions, de retrouver progressivement votre pouvoir d’agir.
Le samedi 28 février, 14h30 : Questionner ses représentations
Que sont les représentations ? Et que se passe-t-il en nous quand nous ne les questionnons pas ? Grâce aux éclairages d’Epictète, nous tenterons de trouver quelques clés d’accès à une âme plus tranquille, en explorant cette thématique centrale de la philosophie stoïcienne. Un exercice de mise en pratique conclura cette session.
Le samedi 14 mars, 15h : Que valent nos valeurs ?
Que valent nos valeurs en 2026 ? Comment retrouver de la clarté dans le grand supermarché contemporain des valeurs ? En revisitant leur histoire, nous poserons un regard critique sur le concept même de valeur.
Rejoignez-nous pour un moment hors du temps, où penser ensemble devient une source de réconfort et d’apaisement.
Déroulé
20 mn : introduction participative autour de la thématique du mois.
40 mn : éclairage philosophique de la thématique.
20 mn : atelier de mise en pratique via un outil concret.
10 mn : temps de questions-réponses
Objectifs
Découverte d’une thématique / éclairage philosophique
Prise de recul et questionnement
Identification de leviers de changement
Mise en place d’un engagement citoyen concret
Partage, mise en lien, création d’une communauté de pratique
L’Agora stoïcienne est un espace de rencontres pour toutes celles et ceux qui s’interrogent sur les grands enjeux de notre époque.
Le samedi 14 mars 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 28 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-28T15:30:00+01:00
fin : 2026-03-14T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-28T14:30:00+02:00_2026-02-28T16:00:00+02:00;2026-03-14T15:00:00+02:00_2026-03-14T16:30:00+02:00
Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris
Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)
Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)
Vélib -> Petit Palais (242.58m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu Théâtre de la Concorde et trouvez le meilleur itinéraire