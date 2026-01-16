Agora stoïcienne Théâtre de la Concorde Paris

Éclairée par les apports des grandes figures stoïciennes, cette agora contemporaine, ouverte, participative, a pour but de rassembler, de relier, pour mieux repenser ensemble nos engagements citoyens. Individuellement, collectivement, joyeusement.

L’objectif de ce cycle de conférences est de vous permettre, au fil des sessions, de retrouver progressivement votre pouvoir d’agir.

Le samedi 28 février, 14h30 : Questionner ses représentations

Que sont les représentations ? Et que se passe-t-il en nous quand nous ne les questionnons pas ? Grâce aux éclairages d’Epictète, nous tenterons de trouver quelques clés d’accès à une âme plus tranquille, en explorant cette thématique centrale de la philosophie stoïcienne. Un exercice de mise en pratique conclura cette session.

Le samedi 14 mars, 15h : Que valent nos valeurs ?

Que valent nos valeurs en 2026 ? Comment retrouver de la clarté dans le grand supermarché contemporain des valeurs ? En revisitant leur histoire, nous poserons un regard critique sur le concept même de valeur.

Rejoignez-nous pour un moment hors du temps, où penser ensemble devient une source de réconfort et d’apaisement.

Déroulé

20 mn : introduction participative autour de la thématique du mois.

40 mn : éclairage philosophique de la thématique.

20 mn : atelier de mise en pratique via un outil concret.

10 mn : temps de questions-réponses

Objectifs

Découverte d’une thématique / éclairage philosophique

Prise de recul et questionnement

Identification de leviers de changement

Mise en place d’un engagement citoyen concret

Partage, mise en lien, création d’une communauté de pratique

L’Agora stoïcienne est un espace de rencontres pour toutes celles et ceux qui s’interrogent sur les grands enjeux de notre époque.

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 16h30

Le samedi 28 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

