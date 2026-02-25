Agora Voix Publique OPEN CP Roubaix

Agora Voix Publique OPEN CP

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01 13:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Voix publique est un rassemblement d’habitant·es, de citoyen·nes, de professionnel·les et de curieux·ses, ouvert à tout le monde, sans condition. Chaque mois, des personnes s’organisent et se réunissent pour débattre, partager des envies et se mettre en action.

C’est aussi un moment de convivialité, pour se rencontrer, échanger et se nourrir de rencontres, d’idées et de petits gâteaux. Les moyens d’expression y sont multiples, pour permettre à tout le monde de (faire) porter sa voix.

Les objectifs ? Informer (sur la Condition Publique et les acteur·ices du territoire) débattre (de sujets de société, de collectif, de méthodes partagées), rêver (de solutions), agir et décider.

Voix Publique offre un espace de dialogue et d’action ouvert à toutes et tous, fondé sur l’écoute, le partage et la stricte égalité entre les participant·es. C’est un organe expérimental qui évoluera au gré des besoins et envies des membres plaçant la Condition Publique comme une ressource au service des habitant·es du quartier du Pile et de Roubaix.

Rejoignez-nous, aucune inscription n’est nécessaire.

Tout le monde y a sa place !

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

Voix publique is a gathering of residents, citizens, professionals and the curious, open to everyone, no strings attached. Every month, people get together to debate, share ideas and take action.

It’s also a time for socializing, exchanging and enjoying each other’s company, ideas and snacks. There are many ways to express yourself, so that everyone can make their voice heard.

Our objectives? To inform (about La Condition Publique and local players), to debate (social issues, collective issues, shared methods), to dream (of solutions), to act and to decide.

Voix Publique offers a space for dialogue and action open to all, based on listening, sharing and strict equality between participants. It is an experimental body that will evolve according to the needs and desires of its members, making Condition Publique a resource at the service of the residents of the Pile district and Roubaix as a whole.

Join us, no registration necessary.

There’s a place for everyone!

