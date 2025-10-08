Agorame Journée Dys Châlette-sur-Loing

Agorame Journée Dys Châlette-sur-Loing mercredi 8 octobre 2025.

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 12:00:00

2025-10-08

Au programme rencontre d’autrices avec Athénaïs Fondrevelle (autrice et illustratrice, diagnostiquée dyslexique à l’âge de 6 ans, dysorthographique et dyscalculique à 11 ans) et Elvire Cassan (journaliste, autrice, podcasteuse et réalisatrice du documentaire audio « Une vie de dys ». Maman d’un enfant dys), ateliers, exposition, échanges et témoignages… .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

