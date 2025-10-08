Agorame Journée Dys Châlette-sur-Loing
Agorame Journée Dys Châlette-sur-Loing mercredi 8 octobre 2025.
Agorame Journée Dys
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08 12:00:00
Date(s) :
2025-10-08
Agorame Journée Dys
Au programme rencontre d’autrices avec Athénaïs Fondrevelle (autrice et illustratrice, diagnostiquée dyslexique à l’âge de 6 ans, dysorthographique et dyscalculique à 11 ans) et Elvire Cassan (journaliste, autrice, podcasteuse et réalisatrice du documentaire audio « Une vie de dys ». Maman d’un enfant dys), ateliers, exposition, échanges et témoignages… .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
English :
Agorame Dys Day
German :
Agorame Tag der Dys
Italiano :
Agorame Dys Day
Espanol :
Agorame Día Dys
L’événement Agorame Journée Dys Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS