Agri-Cultures en Écrins ! Bibliothèque De Vallouise Pelvoux Vallouise-Pelvoux

Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T21:00:00

Fin : 2025-10-04T08:00:00 – 2025-10-04T21:00:00

Les Bibliothèques des Écrins proposent un projet culturel commun sur le thème de l’agriculture et l’alimentation dans les Écrins, qui se décline sous des formes multiples et variées : expositions, conférences, visites guidées, rencontres, dégustations, projections, spectacles, soirées festives…

Pour mettre en place l’ensemble de ces manifestations, les communes partenaires ont reçu le soutien financier du Conseil départemental (par l’intermédiaire de la Bibliothèque départementale de prêt – BD05), et du Crédit Agricole.

L’événement se déroule sur près de deux mois, il offre un programme riche et varié et s’adresse à tous les publics (adultes, adolescents et enfants).

Chaque bibliothèque engagée propose des animations dans ses locaux et à l’extérieur.

Un flyer présentant le programme complet est à disposition du public dans les bibliothèques, et consultable aussi en ligne sur le site de l’Office de Tourisme du Pays des Écrins, et sur celui des communes concernées.

Cette action permet de créer une dynamique sur le territoire, en favorisant la fréquentation et la visibilité des lieux, en valorisant tant l’offre culturelle des bibliothèques et leur travail en réseau, que les compétences des acteurs locaux (artistes, conférenciers, botanistes, gardes du Parc National des Écrins, accompagnateurs moyenne montagne, apiculteurs, agriculteurs…)

Bibliothèque De Vallouise Pelvoux 17 Impasse des Narcisses 05340 Vallouise-Pelvoux Vallouise-Pelvoux 05340 Vallouise Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492233019

@bibliothèque de l’Argentière-la Bessée