Agri Deiz

Parc des Expositions de Penfeld Brest Expo Brest Finistère

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-28

Depuis plus de 60 ans, le Festival de l’agriculture et de l’élevage, aujourd’hui porté par l’association “AGRI DEIZ”, rassemble les Finistériens autour du monde agricole.

Deux jours d’échanges et de convivialité pour découvrir les filières, les animaux, les cultures et les acteurs passionnés qui font vivre notre territoire. L’occasion d’échanger avec une centaine d’exposants. .

