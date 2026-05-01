Combes

AGRI-VISITE AUTOUR DES MIELS ET CHÂTAIGNES

Chemin des Arts Combes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-29 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-30 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-25

Tous les 1er et dernier mercredis du mois

Agri-visite balade explicative autour du miel et des châtaignes avec dégustation

Départs 15h à pied à l’office de tourisme

15h15 à l’UGECAM

16h15 sur place en voiture cross

chemin des arts à Combes.

Inscription au 04 67 95 70 91 libre participation

Tous les 1er et dernier mercredis du mois

Agri-visite balade explicative autour du miel et des châtaignes avec dégustation

Départs 15h à pied à l’office de tourisme

15h15 à l’UGECAM

16h15 sur place en voiture cross

chemin des arts à Combes.

Inscription au 04 67 95 70 91 libre participation .

Chemin des Arts Combes 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

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English : AGRI-VISITE AUTOUR DES MIELS ET CHÂTAIGNES

Every 1st and last Wednesday of the month

Agri-visit: honey and chestnut tour with tasting session

Departures: 3pm on foot from the tourist office

3:15pm at UGECAM

4.15pm on site by cross-country car

chemin des arts in Combes.

Registration 04 67 95 70 91 free participation

L’événement AGRI-VISITE AUTOUR DES MIELS ET CHÂTAIGNES Combes a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB