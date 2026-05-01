AGRI-VISITE AUTOUR DES MIELS ET CHÂTAIGNES Combes
AGRI-VISITE AUTOUR DES MIELS ET CHÂTAIGNES Combes mercredi 6 mai 2026.
Combes
AGRI-VISITE AUTOUR DES MIELS ET CHÂTAIGNES
Chemin des Arts Combes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-29 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-30 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-25
Tous les 1er et dernier mercredis du mois
Agri-visite balade explicative autour du miel et des châtaignes avec dégustation
Départs 15h à pied à l’office de tourisme
15h15 à l’UGECAM
16h15 sur place en voiture cross
chemin des arts à Combes.
Inscription au 04 67 95 70 91 libre participation
Tous les 1er et dernier mercredis du mois
Agri-visite balade explicative autour du miel et des châtaignes avec dégustation
Départs 15h à pied à l’office de tourisme
15h15 à l’UGECAM
16h15 sur place en voiture cross
chemin des arts à Combes.
Inscription au 04 67 95 70 91 libre participation .
Chemin des Arts Combes 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91
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English : AGRI-VISITE AUTOUR DES MIELS ET CHÂTAIGNES
Every 1st and last Wednesday of the month
Agri-visit: honey and chestnut tour with tasting session
Departures: 3pm on foot from the tourist office
3:15pm at UGECAM
4.15pm on site by cross-country car
chemin des arts in Combes.
Registration 04 67 95 70 91 free participation
L’événement AGRI-VISITE AUTOUR DES MIELS ET CHÂTAIGNES Combes a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB