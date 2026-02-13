Agri’Bus : une journée pour avancer dans votre projet d’installation agricole (72), Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72), Le Mans

Agri’Bus : une journée pour avancer dans votre projet d’installation agricole (72) Mercredi 25 mars, 09h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72) Sarthe

Participation gratuite, inscription obligatoire. Places limitées, inscrivez-vous vite !

Cette journée est organisée par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire, en partenariat avec la Région et Le Mans Métropole, cette deuxième édition s’appuie sur le succès de 2024 et propose un format affiné pour favoriser des échanges de qualité.

Découvrez des exploitations et créez votre réseau

Le temps d’une journée, embarquez à bord d’un minibus pour visiter trois exploitations laitières autour du Mans. Vous pourrez échanger directement avec des cédants, poser vos questions et observer concrètement les activités agricoles. L’Agri’Bus est aussi l’occasion de rencontrer d’autres candidats à l’installation, partager des expériences et créer un réseau local, essentiel pour avancer dans votre projet.

Tout au long de la journée, un conseiller transmission de la Chambre d’agriculture vous accompagnera pour affiner vos idées, explorer de nouvelles pistes et envisager votre installation plus sereinement.

Un temps d’échanges et de réseau

Au-delà des visites, l’Agri’Bus est aussi un moment privilégié pour rencontrer d’autres candidats à l’installation, partager des expériences, créer un réseau local et, pourquoi pas, envisager de futurs partenariats professionnels.

La journée permet également de découvrir un territoire, ses services et ses infrastructures, essentiels pour construire un projet de vie équilibré entre activité professionnelle et vie personnelle.

Infos pratiques

Date : mardi 25 mars 2026

Horaires : rendez-vous à 9 h, retour à 17 h

Lieu de départ : Chambre d’agriculture, 15 rue Jean Grémillon, Le Mans

Transport en minibus

Repas pris en charge

Contact

Isabelle GUINAUDEAU, conseillère Territoire, Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72) 15 rue jean grémillon, le mans Le Mans 72013 Sarthe Pays de la Loire

Vous avez un projet d’installation et souhaitez découvrir concrètement des exploitations à transmettre ? L’Agri’Bus revient sur le territoire de Le Mans Métropole le 25 mars 2026.