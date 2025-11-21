Agri’Crush Châteauroux
Venez participer à l’Agri’Crush, soirée festive et conviviale à Châteauroux. Une soirée pour semer des récolter des coups de cœurs !
Rendez-vous le vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h, à la salle Barbillat-Touraine à Châteauroux !
Au programme
– Ambiance années 90-2000
– Bracelets code couleur pour afficher tes intentions
– Animation par L’Astro’Note (DJ)
– Entrée 10 € avec une conso offerte
– Préventes disponibles très bientôt, reste connecté pour ne pas rater ta place !
– Et des animations surprises toute la soirée ! 10 .
English :
Come and take part in the Agri-Crush, a festive and convivial evening in Châteauroux. An evening to sow your seeds and reap your rewards!
German :
Nehmen Sie am Agri?Crush teil, einem festlichen und geselligen Abend in Châteauroux. Ein Abend, um zu säen und zu ernten!
Italiano :
Venite a partecipare all’Agri-Crush, una serata festosa e conviviale a Châteauroux. È una serata per seminare e raccogliere i frutti!
Espanol :
Participe en el Agri-Crush, una velada festiva y distendida en Châteauroux. Una velada para sembrar y cosechar
