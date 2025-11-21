Agri’Crush Châteauroux

Agri’Crush

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Venez participer à l’Agri’Crush, soirée festive et conviviale à Châteauroux. Une soirée pour semer des récolter des coups de cœurs !

Rendez-vous le vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h, à la salle Barbillat-Touraine à Châteauroux !

Au programme

– Ambiance années 90-2000

– Bracelets code couleur pour afficher tes intentions

– Animation par L’Astro’Note (DJ)

– Entrée 10 € avec une conso offerte

– Préventes disponibles très bientôt, reste connecté pour ne pas rater ta place !

– Et des animations surprises toute la soirée ! 10 .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 92 82 jeunes-agricultuers.36@wanadoo.fr

English :

Come and take part in the Agri-Crush, a festive and convivial evening in Châteauroux. An evening to sow your seeds and reap your rewards!

German :

Nehmen Sie am Agri?Crush teil, einem festlichen und geselligen Abend in Châteauroux. Ein Abend, um zu säen und zu ernten!

Italiano :

Venite a partecipare all’Agri-Crush, una serata festosa e conviviale a Châteauroux. È una serata per seminare e raccogliere i frutti!

Espanol :

Participe en el Agri-Crush, una velada festiva y distendida en Châteauroux. Una velada para sembrar y cosechar

