Agriculture et Alimentation avec Marc DUFUMIER Arvieu

20h30 Salle des Tilleuls. Conférence avec Marc DUFUMIER, ingénieur agronome et docteur en géographie. Il travaille sur l’agriculture biologique, l’alimentation et la nutrition. Places limitées, gratuit sur inscription au Jardin 05 65 46 06 64.
8:30pm Salle des Tilleuls. Conference with Marc DUFUMIER, agricultural engineer and doctor in geography. He works on organic farming, food and nutrition. Places limited, free with registration at Jardin 05 65 46 06 64.
20:30 Uhr Salle des Tilleuls (Lindensaal). Konferenz mit Marc DUFUMIER, Agraringenieur und Doktor der Geographie. Er arbeitet zu den Themen biologische Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung. Begrenzte Plätze, kostenlos nach Anmeldung im Jardin 05 65 46 06 64.
20.30 Salle des Tilleuls. Conferenza con Marc DUFUMIER, ingegnere agrario e dottore in geografia. Si occupa di agricoltura biologica, alimentazione e nutrizione. Posti limitati, iscrizione gratuita al Jardin 05 65 46 06 64.
20.30 h Sala des Tilleuls. Conferencia con Marc DUFUMIER, ingeniero agrónomo y doctor en geografía. Trabaja en agricultura ecológica, alimentación y nutrición. Plazas limitadas, inscripción gratuita en el Jardin 05 65 46 06 64.
