Agriculture et environnement, visite d’une parcelle agricole respectueuse de l’environnement

Flammerans Côte-d’Or

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

2026-05-24

Rdv au parking en bord de Saône le long de la voie bleue à Flammerans.

Découverte de la pratique d’une agriculture respectueuse de l’environnement en s’immergeant au sein de celle -ci . Traversons la parcelle , effleurons les hautes herbes de la prairie, longeons la haie champêtre pour y découvrir la richesse de sa faune et de sa flore et observons les oiseaux qui survole le site. Balade à pied au sein de la parcelle agricole , prévoir bottes ou chaussures hautes, une tenue adaptée aux

conditions météo, ainsi qu’une paire de jumelles . .

Flammerans 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 79 54 76 sandraavril21130@gmail.com

