AGRICULTURE : Les circuits courts, un levier d’avenir pour nos territoires ? Salle de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

AGRICULTURE : Les circuits courts, un levier d’avenir pour nos territoires ?

Salle de Burry 49, rue des Genêts Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 21:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Et si les circuits courts étaient une partie de la solution pour l’avenir de nos campagnes ? FRER vous invite à en débattre avec Pierre Bitoun, sociologue, Dominique Degos, Éric Labaste, agriculteur et des représentants d’AMAP. Une soirée pour comprendre, échanger et imaginer l’agriculture de demain

Et si mieux manger, mieux rémunérer les agriculteurs et faire vivre nos villages allaient de pair ?

Produire près de chez nous, vendre localement, créer un lien direct entre producteurs et consommateurs : les circuits courts sont au cœur de nombreuses attentes. Mais peuvent-ils contribuer à l’avenir de notre agriculture et de nos territoires ruraux ?

Pour en débattre, FRER réunit Pierre Bitoun, sociologue et spécialiste du monde paysan, Dominique Degos, Vice-présidente du Département des Landes en charge de l’agriculture, Éric Labaste, agriculteur, et des représentants d’AMAP.

Une soirée pour écouter, confronter les expériences et faire émerger des pistes concrètes.

Car l’agriculture, ce n’est pas seulement ce qui arrive dans nos assiettes : c’est aussi l’avenir de nos villages et de nos territoires !

Une rencontre ouverte à toutes et tous, entre débat, partage et convivialité. .

Salle de Burry 49, rue des Genêts Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : AGRICULTURE : Les circuits courts, un levier d’avenir pour nos territoires ?

What if short supply chains were part of the solution for the future of our rural areas? FRER invites you to discuss this with Pierre Bitoun, a sociologist; Dominique Degos; Éric Labaste, a farmer; and representatives from AMAP. An evening to understand, exchange ideas, and envision the agriculture of tomorrow

L’événement AGRICULTURE : Les circuits courts, un levier d’avenir pour nos territoires ? Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-09-10 par OTI LAS