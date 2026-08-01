Agri’Fun & 48ème Fête de la Terre Le Frêne Saires-la-Verrerie

Informations pratiques

Saires-la-Verrerie

Agri’Fun & 48ème Fête de la Terre

Le Frêne 48°40’56.0 N 0°29’12.2 W Saires-la-Verrerie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Agri’Fun & 48ème édition de la Fête de la Terre Saires-la-Verrerie

Les 29 et 30 août 2026, les Jeunes Agriculteurs de l’Orne vous donnent rendez-vous à Saires-la-Verrerie pour un week-end 100 % convivial, sportif et agricole !

Samedi 29 août Agri’Fun (de 14h à 1h)

Venez relever le défi d’une course d’obstacles de 7,5 km, ponctuée de 16 obstacles aussi sportifs que décalés ! Une épreuve ludique, sans chronomètre ni classement, organisée en association avec la Ligue contre le cancer de l’Orne (10 € en prévente 12 € sur place). Suivie d’une soirée festive (3 € pour les adultes et + de 12 ans gratuit pour les moins de 12 ans (ouverture du site dès 18h30)).

Dimanche 30 août 48ème Fête de la Terre (de 10h à 17h30)

Place à une grande journée pour découvrir l’agriculture autrement ! Garden Cross, Tracteur Force, concours de labour, démonstrations de matériel et nouvelles technologies, marché de producteurs locaux, mini-ferme, animations pour les enfants, restauration et buvette rythmeront la journée.

Entrée 5 € pour les adultes et + de 12 ans gratuit pour les moins de 12 ans

Repas adulte (entrecôte/frites + entrée offerte) 18 €

Repas enfant -12 ans (chipos/frites + entrée gratuite) 10 €

Pass week-end samedi & dimanche

30 € pour les adultes et + de 12 ans

10 € pour les moins de 12 ans

En famille ou entre amis, venez partager un week-end festif au cœur du bocage ornais !

Réservation en ligne conseillée pour profiter pleinement du week-end ! .

Le Frêne 48°40’56.0 N 0°29’12.2 W Saires-la-Verrerie 61220 Orne Normandie +33 2 33 31 49 09 animations.ja61@gmail.com

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English : Agri’Fun & 48ème Fête de la Terre

L’événement Agri’Fun & 48ème Fête de la Terre Saires-la-Verrerie a été mis à jour le 2026-08-11 par Flers agglo