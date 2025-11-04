#AGRO : Visite du Lycée agricole Provence Verte pour découvrir la formation CAP crémier fromager Saint-Maximin-la-Sainte-Baume – Agence BRIGNOLES Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

#AGRO : Visite du Lycée agricole Provence Verte pour découvrir la formation CAP crémier fromager Saint-Maximin-la-Sainte-Baume – Agence BRIGNOLES Saint-Maximin-la-Sainte-Baume mardi 4 novembre 2025.

#AGRO : Visite du Lycée agricole Provence Verte pour découvrir la formation CAP crémier fromager Mardi 4 novembre, 08h30 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume – Agence BRIGNOLES Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T10:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’Agro-alimentaire, le CAMPUS Provence Verte de Saint Maximin vous ouvre ses portes. Venez découvrir la formation CAP crémier fromager (formation réalisable dans le cadre d’un contrat d’apprenrissage). Vous pourrez échanger avec nos enseignants et élèves. Ce sera l’occasion de découvrir un partenaire incontournable de notre territoire !

Visite guidée et échanges avec des professionnels et élèves.

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume – Agence BRIGNOLES 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513750 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’Agro-alimentaire, le CAMPUS Provence Verte de Saint Maximin vous ouvre ses portes. La semaine de l’industrie La semaine de l’industrie agroalimentaire