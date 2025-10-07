Agroalimentaire – Investir dans le premium et la montée en gamme : Stratégie gagnante ou miroir aux alouettes ? HEC Alumni Paris

Agroalimentaire – Investir dans le premium et la montée en gamme : Stratégie gagnante ou miroir aux alouettes ? Par HEC Alumni

Face à des volumes qui sont contraints et des canaux « mass market » saturés, la consommation de produits premium, à domicile et en hors domicile, est-elle le nouvel eldorado à conquérir pour les industriels agro-alimentaires ?

Le Club HEC Alumni Agro-Alimentaire vous invite à une conférence-débat pour décoder l’ampleur et les clés de la réussite sur les marchés premium. Nous pourrons y écouter les dirigeants de sociétés qui ont bâti tout ou une grande partie de leur succès sur des canaux et produits haut de gamme :

Laure Baume, PDG Moët Hennessy France, H 98

Martine Grazioso, DG de Valrhona

Pietro Maezza, Directeur général France & Benelux, Lavazza

Nos intervenants partageront leurs stratégies et donneront leur perspective sur certains enjeux clés pour réussir dans le premium :

Marque et différenciation : Comment créer des produits et des marques désirables et distinctifs ?

« Routes to market » : Quels canaux privilégier pour atteindre la clientèle visée et sous-tendre l’expérience de marque souhaitée ?

Approche duale Mass market et réseaux sélectifs : lorsqu’on adopte une telle approche duale, comment l’orchestrer ? Comment concilier accessibilité et exclusivité ? Quels choix d’organisation ?

Business model et modèle économique : Quels investissements et quel horizon de temps pour s’imposer durablement ? Pour quelle ampleur de contribution économique ?

La conférence aura lieu le 7/10/2025, à l’Association et en ligne, démarrera à 18h30 et se prolongera par un cocktail pour permettre aux participants en présentiel et aux intervenants d’échanger.

Nous vous attendons nombreux pour cet événement prometteur !

Cordialement,

Pour le Bureau,

Alban de Belloy, H 09

Nicolas Forget, M 13

Frederic Milgrom, H 92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T21:30:00.000+02:00



