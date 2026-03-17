Agroécologie Troc de graines et de plants

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

à la MNE 65 pour un après-midi autour de l’Agroécologie

Troc de graines et de plants, des animations en lien avec le monde végétal vous seront également proposées (initiation vannerie, balade autour des plantes du jardin, stand herboristerie).

Gratuit sans inscription.

.

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

at MNE 65 for an afternoon of Agroecology:

Seed and plant barter, plant-related activities (basketry initiation, garden plant walk, herbalist stand).

Free, no registration required.

L’événement Agroécologie Troc de graines et de plants Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65