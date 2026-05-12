Hagenthal-le-Haut

Agrogast

Chemin du Lindenhof Hagenthal-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

C’est dans un cadre champêtre, en haut du joli petit village d’Hagenthal-le-Haut, que se tient le festival Agrogast. Vous pourrez y rencontrer de nombreux producteurs et goûter les saveurs des terroirs des 4 coins de la France, d’Outre-Rhin mais aussi d’Outre-Atlantique.

Fête de village autour de la Ferme du Lindenhof, dégustation de vins, fromages, gourmandises salées et sucrées et bien d’autres spécialités ; savoir-faire des artisans locaux, présentation d’artistes, animations musicales et animations de rue sans oublier la place des jeux pour les plus jeunes ! .

Chemin du Lindenhof Hagenthal-le-Haut 68220 Haut-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Agrogast Hagenthal-le-Haut a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue