Agrogast Hagenthal-le-Haut
Agrogast Hagenthal-le-Haut vendredi 21 août 2026.
Hagenthal-le-Haut
Agrogast
Chemin du Lindenhof Hagenthal-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
C’est dans un cadre champêtre, en haut du joli petit village d’Hagenthal-le-Haut, que se tient le festival Agrogast. Vous pourrez y rencontrer de nombreux producteurs et goûter les saveurs des terroirs des 4 coins de la France, d’Outre-Rhin mais aussi d’Outre-Atlantique.
Fête de village autour de la Ferme du Lindenhof, dégustation de vins, fromages, gourmandises salées et sucrées et bien d’autres spécialités ; savoir-faire des artisans locaux, présentation d’artistes, animations musicales et animations de rue sans oublier la place des jeux pour les plus jeunes ! .
Chemin du Lindenhof Hagenthal-le-Haut 68220 Haut-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Agrogast Hagenthal-le-Haut a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue