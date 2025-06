AGROPOL’EAT FESTIVAL Montpellier 6 juillet 2025 07:00

AGROPOL'EAT FESTIVAL
1076 Rue Jean-François Breton
Montpellier Hérault

Agropol’Eat Festival revient pour sa 4e édition et vous invite à célébrer l’alimentation durable, la biodiversité et nos liens avec le vivant, dans un cadre naturel exceptionnel, au bord du lez à Montpellier

Co-construit avec de plus de 40 partenaires locaux, le festival s’articule cette année autour de plusieurs temps forts

AU PROGRAMME :

> BALADES ET VISITES pour découvrir le site d’Agropolis et sa biodiversité à pied ou en kayak

> STANDS ET ATELIERS pour explorer les thèmes de l’alimentation durable et de la biodiversité en famille ou entre amis

> SPECTACLES, ANIMATIONS ET EXPOS pour divertir petits et grands à l’ombre des arbres

> CAFE CONFERENCE avec Francis Hallé (parrain de cette 4é édition)

> PRESENTATIONS :

Des travaux de l’école de printemps de l’institut Exposum

De la déclaration des droits du lez point final du projet Rassemblez Lez

Point d’étape du projet de la Caisse alimentaire commune.

> GRANDE CONFERENCE de julien Dossier autour du Renouveau écologique avec de nombreux intervenants en partenariat avec Sans Transition et le Crédit Coopératif

> MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET DE SAVEURS pour déguster et découvrir des produits locaux de qualité

> GRAND BANQUET GASTRONOMIQUE ET SOLIDAIRE concocté par Laurent Cherchi, le chef des reflets d’Obione et son équipe (lien pour réservation bientôt disponible)

> CONCERT de la CUMBIAMBA en partenariat avec Mamasound!

Un événement GRATUIT et OUVERT à TOUT.E.S, petits et grands , curieux•ses et engagé•es , en famille ou entre amis!

Soyez tous les bienvenus .

English :

Agropol?Eat Festival returns for its 4th edition and invites you to celebrate sustainable food, biodiversity and our links with living things, in an exceptional natural setting on the banks of the Lez river in Montpellier

German :

Agropol?Eat Festival kehrt für seine 4. Ausgabe zurück und lädt Sie ein, nachhaltige Lebensmittel, Biodiversität und unsere Verbindung zu den Lebewesen in einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung am Ufer des Lez in Montpellier zu feiern

Italiano :

Il Festival Agropol?Eat torna per la sua quarta edizione e vi invita a celebrare l’alimentazione sostenibile, la biodiversità e i nostri legami con il mondo vivente, in una cornice naturale eccezionale sulle rive del fiume Lez a Montpellier

Espanol :

El Festival Agropol?Eat vuelve en su 4ª edición y le invita a celebrar la alimentación sostenible, la biodiversidad y nuestros vínculos con el mundo vivo, en un marco natural excepcional a orillas del río Lez, en Montpellier

