Aguasofro et sonothérapie Saint-Bonnet-le-Froid

Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Début : 2026-03-03 16:00:00
fin : 2026-03-03 17:00:00
2026-03-03
Un moment de relaxation proposé par Elisa Murat Sophrologue et Christine Bouret, sonothèrapeute.
Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
A moment of relaxation offered by Elisa Murat, Sophrologist, and Christine Bouret, Sound Therapist.
