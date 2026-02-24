Aguasofro et sonothérapie Saint-Bonnet-le-Froid

Aguasofro et sonothérapie

Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Début : 2026-03-03 16:00:00

fin : 2026-03-03 17:00:00

2026-03-03

Un moment de relaxation proposé par Elisa Murat Sophrologue et Christine Bouret, sonothèrapeute.

Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

A moment of relaxation offered by Elisa Murat, Sophrologist, and Christine Bouret, Sound Therapist.

